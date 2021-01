Derde plaats na eerste dag voor Femke Kok, maar alles ligt nog open

Op de 500 meter rijdt Femke Kok naar een tijd van 37,52. Dat is tot dan toe de snelste tijd, maar in de laatste rit duikt Angelina Golikova er met 37,27 onder. De Russische is ook de houdster van het baanrecord op de 500 meter. Dat staat op 37,02. De Oostenrijkse Vanessa Herzog wordt derde, net voor nummer vier Jutta Leerdam. Kok kwam nee-schuddend over de finish na de 500 meter.

De winst op de 1.000 meter ging een beetje verrassend naar Jorien ter Mors. Met een tijd van 1.14,10 was ze maar vijf honderdsten sneller dan Jutta Leerdam. Femke Kok kwam in de laatste rit uit tegen de Russin Golikova. Lang leek het er op dat Golikova de rit zou winnen, maar Kok pakte door een betere finish nog net de winst. Daarmee werd ze derde op de 1.000 meter.

In het klassement staat Kok no ook derde, maar vooral de eerste drie zitten heel dichtbij elkaar. Golikova is eerste, maar het verschil op de 500 meter is maar 0.23 secondes met Kok. Jutta Leerdam staat daar tussen. Ter Mors is vierde.