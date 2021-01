Podium ver weg voor Marwin Talsma op het EK allround

Talsma begon de dag goed met een persoonlijk record op de 500 meter. In november had hij zijn PR al verbeterd naar een tijd van 38,00 en daar reed hij vier honderdsten onder. Met deze tijd werd hij zeventiende, maar Talsma moet het hebben van de langere afstanden. Dat liet hij op de 5.000 meter ook wel zien door als vierde te eindigen. Talsma kwam niet in de buurt van zijn PR: daar zat hij met 6.17,12 ruim drie secondes boven. Patrick Roest won de 5.000 meter met overmacht in 6.10,26. Tweede werd de Zweed Nils van der Poel.

Bovenin het klassement zag Roest dat Sverre Lunde Pedersen de 500 meter won, maar op de 5.000 meter was Roest veel beter dan de Noor. Zodoende staat Roest na de eerste dag ruim aan kop en maakt hij zijn favorietenrol helemaal waar. Pedersen staat tweede met 2,5 seconde achtsterstand op de 1.500 meter. Marcel Bosker staat derde op 3,08 secondes van Roest. Talsma is in het algemeen klassement nu negende met 6,77 secondes achterstand op Roest.