Corona in Fryslân: Minder dan 200 besmettingen in de afgelopen 24 uur

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat waren er 34. In Achtkarspelen zijn 29 besmettingen geconstateerd. Eerder werd al duidelijk dat er in zorgcentrum 't Suyderhuys in Surhuisterveen een uitbraak was. Surhuisterveen ligt in de gemeente Achtkarspelen.

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur twee nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronarfirus, dat gaat om inwoners van de gemeente Achtkarspelen en De Fryske Marren.

Landelijk zijn er de afgelopen 24 uur 5340 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er ruim 750 minder dan een dag eerder.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):