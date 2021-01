Antoinette de Jong aan de leiding op het EK allround

Antoinette de Jong is goed op weg om haar titel te prolongeren op het Europees kampioenschap allround. Ze werd in 2019 Europees kampioen en staat na de eerste dag eerste op het EK allround van 2021. Ze eindige zaterdag in het Thialf-stadion in Heerenveen twee keer als derde; op de 500 meter en ook op de 3 kilometer.