Omrop Tip: Joop Mulder over zijn passie voor kunst en cultuur; radiogesprek uit 2017 herhaald

Sense of Place bestaat uit vele kunst- en cultuurprojecten langs de Waddenkust. Er zijn al meer dan 20 projecten in de planning. Zo wordt bij Wierum gedacht aan een zeezwembad en bij Blije aan een buitendijkse terp. Ondertussen staan de twee beelden van vrouwen van Jan Ketelaar al bij Holwerd en zijn andere projecten in de steigers gezet. Toch was het geen gemakkelijke opgave vertelde Mulder.

Hij vond het een mooie uitdaging om alle partijen die over het Wad en het landschap gaan bij elkaar te krijgen, en zijn projecten te realiseren. De strijd om vergunningen, om wat wel en niet kan op en bij het werelderfgoed, die hield hem druk bezig. Hij noemde in het gesprek de procesgang om ontwikkeling van projecten op het Wad een proces van smoesjes. "Alle organisaties en ook de overheid gebruiken smoesjes om voor elkaar te krijgen of tegen te houden. Sense of Place is mijn smoesje."

Draagvlak

Heel belangrijk voor Mulder was dat zijn Sense of Place wordt gedragen door de lokale bevolking. In vergaderingen met dorpsbewoners probeerde hij het van onderop voor elkaar te krijgen en draagvlak te creëren. Dat ging heel goed zei hij. Toch was niet iedereen positief. Een van de bewoners die het verhaal van Mulder aanhoorde, zei: "Waarom moet Wierum veranderen? Het is goed zoals het is!" En: "Straks zijn het allemaal Japanners en Duitsers die hier komen!" Mulder vond zulke reacties niet vervelend. Het hoorde erbij, zei hij, en hij hoopte dat mensen meer overtuigd raakten als het project concreter werd.

Joop Mulder bleef pionier. Met passie voor kunst en cultuur en wilde die graag delen met mensen. Dat was zijn missie. Met Sense of Place hoopte Mulder dat tegen de krimp van het platteland in de lokale economie van de dorpen aan de Waddenkant een oppepper kregen. Er was zoveel moois en dat mocht gezien en gedeeld worden, vond Joop Mulder.

Mulder kan zijn Sense of Place niet verder ontwikkelen, maar zijn ideeën krijgen ongetwijfeld een vervolg.