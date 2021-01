Museum Belvédère vlogt in coronatijd en neemt bezoekers zo museum in

"We hebben sinds de uitbraak van corona in maart van alles bedacht, toen zijn we al begonnen met online rondleidingen en allerlei zaken delen op de sociale media en ons YouTube-kanaal", zegt directeur Han Steenbruggen. "Zo kunnen we de mensen toch bedienen en aan ons binden."

De vlogs worden gemaakte door twee collega's. "Ze leiden ronden en vertellen wat over een bepaald werk, een kunstenaar of een tentoonstelling. Je krijgt zo korte informatieve impressies. Je proeft eraan, en dat is leuk, maar het blijft surrogaat. Onder deze omstandigheden is dit het maximaal haalbare, en we krijgen er positieve reacties op en daarom gaan we door."

Het is niet te vergelijken met een echt bezoek aan het museum. "Er gaat uiteraard niets boven echt oog in oog met een schilderij staan, dan zie je de textuur en proef je de verf. In de vlogs krijgt de kijker ook korte informatie over het werk en de kunstenaar en dat is anders niet zo. Dat maakt het wel leuk. En het houdt ons scherp en creatief, je moet voorkomen dat je inslaapt."

Bekijk hieronder een voorbeeld van een vlog: