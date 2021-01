Cambuur Sjoernaal: ploeg maakt zich op voor lastige wedstrijd tegen NEC

Cambuur maakt zich op voor een lastige uitwedstrijd. Zondagmiddag spelen de Leeuwarders in Nijmegen in stadion De Goffert tegen NEC. De Leeuwarders zijn al een jaar zonder verlies in een uitwedstrijd. In de selectie mist in ieder geval aanvoerder Erik Schouten. Hij is geblesseerd. Terug op het trainingsveld is assistent-trainer Sandor van der Heide. Hij had iets te veel hooi op zijn vork genomen en is een tijd ziek thuis geweest. Maar nu is hij er weer. Het Cambuur Sjoernaal spreekt uitvoerig met Van der Heide.