Vrijwilligers Rode Kruis tijdelijk niet welkom in 't Suyderhuys: "Bij groen licht zijn we er zo weer"

Sinds de uitbraak bekend werd, is er onmiddellijk besloten de vrijwilligers terug te halen. Diezelfde vrijwilligers die zijn ingezet, worden zaterdag getest, net als meer dan 400 andere zorgmedewerkers.

"We zijn enorm geschrokken van het nieuws, het komt zo wel snel dichtbij. Maar gelukkig zijn we snel geïnformeerd. De vrijwilligers zijn snel op de hoogte gebracht en kunnen dus ook worden getest", zegt Janet Terpstra, vrijwilligerscoördinator van het Rode Kruis. Ze merkt niet dat de vrijwilligers angstig zijn.

"Ze willen graag helpen, ze zijn niet bang. We kunnen het rooster nog altijd invullen. Het Rode Kruis is in de basis een noodhulporganisatie dus als er nood is, dan staan we er voor. Natuurlijk begrijpen we dat we nu even niet welkom zijn. Het is al wat onrustiger omdat er ook mensen van de GGD zijn. En je wilt niet te veel mensen op de afdeling. Als ze groen licht geven, zijn we er weer binnen 24 uur."