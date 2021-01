Witte wereld verwacht door sneeuw; Piet Paulusma voorspelt zo'n 5 centimeter

Fryslân wordt een witte wereld: er is sneeuw onderweg vanuit het zuidwesten van Nederland, het komt in de loop van zaterdag in Fryslân. In de nacht naar zondag, en zondagochtend, is er kans op gladheid door ijzel. Piet Paulusma wil de 'hype' over de sneeuw wat sussen. "Het lijkt een wonder, maar het is gewoon winter."