Omrop TIP: 'Kapitein Oerol' in Fryslân DOK

Balletdanser

"Ik wilde vroeger heel graag balletdanser worden", zei Joop Mulder in 1992 tegen interviewer Geart de Vries. Het Oerolfestival bestond toen 10 jaar en Omrop Fryslân was op Terschelling om de voorbereidingen op het festival van dichtbij te volgen. Balletdanser, daar was Joop naar eigen zeggen niet geschikt voor. Maar hij was een geboren cultureel ondernemer.