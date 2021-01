LIVE: Volg de finaledag van de Hengstenkeuring

In de afgelopen twee dagen stond de tweede bezichtiging van de jonge hengsten centraal. In de eerste bezichtiging halverwege december kwalificeerden 112 hengsten zich voor de tweede stap op weg naar een mogelijke carrière als stamboekhengst. Er zijn nu nog 97 van over, die aan de keuring meedoen.

Omdat er dit jaar - vanwege het coronavirus - geen publiek bij kan zijn in Drachten is het hele evenement bij Omrop Fryslân te volgen.

Bekijk hier dag 1 en dei 2 terug: