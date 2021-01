Tien besmettingen in Leeuwarder zorgcentrum: bezoek niet meer welkom

Door Greunshiem nu te sluiten voor bezoek hoopt de KwadrantGroep verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Er is niet genoeg zicht op de verspreiding, zegt de koepel, omdat er op meerdere afdelingen besmettingen zijn.

Bovendien willen ze extra voorzichtig zijn, omdat de besmettelijke Britse variant van het coronavirus yn Fryslân rondgaat. Die is vastgesteld bij meerdere bewoners van 't Suyderhuys in Surhuisterveen. In totaal zijn daar minstens 45 bewoners besmet en meer dan 50 medewerekrs. 't Suyderhuys is ook onderdeel van de KwadrantGroep.

Iedereen in quarantaine

Alle bewoners van Greunshiem moeten voorlopig in quarantaine in hun eigen appartement. Ze worden donderdag 21 januari ook allemaal getest op het coronavirus. Besmette bewoners worden verpleegd in hun eigen appartement.

Als er geen nieuwe besmettingen aan het licht komen, kunnen de maatregelen worden versoepeld. Daarover overlegt de KwadrantGroep met de GGD.