GroenLinks wil duidelijkheid over kleine gasvelden: bewoners betrekken en apart fonds

Gaswinningsbedrijf Vermilion is van plan om gas te winnen uit vijf kleine gasvelden in de grensregio, die onder andere onder Weststellingwerf liggen. Het bedrijf is daarover in gesprek met het ministerie van Economische Zaken. De communicatie kan veel beter, vinden Statenleden van GroenLinks in de drie provincies. Bromet stelt nu Kamervragen uit naam van die Statenleden.

Zo zegt een Drents Statenlid dat bewoners eigenlijk niet worden betrokken. Ze krijgen de informatie uit de media. De frustratie over de mijnbouw is bij lokale overheden en bewoners in onze regio nog nooit zo groot geweest als nu.