Ziekenhuis Nij Smellinghe beperkt bezoek: één bezoeker per patiënt

Bezoekers zijn alleen welkom wanneer ze geen klachten hebben. Patiënten die het coronavirus hebben of ervan verdacht worden, kunnen ook bezoek krijgen, maar dan wel op afspraak. De kraam- en kinderafdeling, intensive care, eerste harthulp en hartbewaking hebben een aparte bezoekregeling.

Andere Friese ziekenhuizen

In andere Friese ziekenhuizen werd ook al minder bezoek toegestaan. Patiënten in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen mogen één uur lang één bezoeker ontvangen. Ook het MCL in Leeuwarden staat maar één bezoeker toe, net als het Antonius in Sneek.