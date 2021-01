Er wordt niet langer gezongen tijdens de kerkdiensten van Omrop Fryslân

"Zo'n besluit neem je natuurlijk niet graag", zegt Maaike van Dijk, die voorzitter is van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân. "Maar het advies van de landelijke kerk was zo dringend dat we zeiden: als omroepdienst hebben we een voorbeeldfunctie. Het kan dus niet zo zijn dat wanneer mensen bijvoorbeeld via YouTube hun eigen kerkdienst volgen, er niet wordt gezongen, en dat vervolgens op Omrop Fryslân een dienst wordt uitgezonden waar wel wordt gezongen."

Voor de komende diensten zijn ze daarom nog op zoek naar alternatieven. Van Dijk: "We doen een groot beroep op predikanten en organisten om er toch op één of andere manier invulling aan te geven." Het afspelen van liederen die zijn opgenomen, of het voorlezen van teksten in plaats van het zingen ervan, zijn enkele opties. "Er is natuurlijk genoeg te bedenken, maar je moet het wel eventjes uitzoeken."

Succes

"Het voorziet in een grote behoefte van mensen", zegt Van Dijk over de kerkdiensten. Zij vindt ook dat de diensten een groot succes zijn: ze worden tot ver buiten de provinciegrenzen gevolgd, tot in Canada. Daarover stond vrijdag ook een lang artikel in Trouw.