Politicoloog en oud-Kamerlid: kabinet had Kamerdebat moeten afwachten

Nu is de angel uit het debat, juist omdat het kabinet is gevallen en er geen politieke consequenties meer uit voort kunnen komen. "Ik denk dat ze een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer wilden vermijden, Rutte helemaal", zegt Faber. "Dat had zomaar gekund, dat hangt af van één, twee of drie stemmen. Ze komen er nu makkelijker uit, maar niet sterker. Het was sterker en koninklijker geweest als ze het debat hadden afgewacht."

Wankele positie

Het kabinet moet wel doorgaan met het coronabeleid, vindt Faber. "Maar het kabinet heeft wel een wankele positie gekregen. Want hoe dichter je bij de verkiezingen komt, hoe groter ook de profileringsdrang wordt."

In het demissionaire kabinet zitten drie politici die voor de verkiezingen als lijsttrekker op de partij staan: Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. En dat terwijl PvdA-leider Lodewijk Asscher zich niet meer verkiesbaar stelt, vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Wat Faber betreft, hoeven de andere lijsttrekkers dat niet te doen: "De politieke consequenties zijn getrokken. De kiezers kunnen zich nu uitspreken."

Faber: verkiezingen moeten later

Wat Faber betreft doen de kiezers dat niet in maart, maar worden de Tweede Kamerverkiezingen uitgesteld. Volgens hem is uitstel van een maand of vier noodzakelijk nu blijkt dat veel kiezers het stembureau zullen mijden vanwege de coronapandemie. Het zou gaan om zo'n tien procent van het electoraat.