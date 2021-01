Justitie eist 5 jaar cel tegen man die stiefdochter jarenlang misbruikte

Op haar twaalfde zou het slachtoffer voor het eerst misbruikt zijn. In de jaren daarna gebeurde dat iedere week, soms verschillende keren per week. Het slachtoffer deed in april 2018 aangifte. De verdachte beriep zich op zijn zwijgrecht. Tijdens gesprekken bij de reclassering en een psycholoog ontkende de man het misbruik ten stelligste, maar bij de politie en tijdens de behandeling van de strafzaak bleef hij zwijgen.

Misbruik vond thuis plaats

Volgens officier van justitie Eelco Jepkema wilde de man "geen enkele verantwoordelijkheid" nemen. Dat heeft hij meegenomen in de strafeis, evenals het feit dat de verdachte het slachtoffer meestal thuis misbruikte. "De plek waar ze zich bij uitstek veilig moest voelen", zei de officier. Het slachtoffer zag de verdachte als vaderfiguur.

"Hij heeft door zijn handelen op onbeschrijfelijke manier misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zijn stiefdochter in hem had", zei Jepkema. Het slachtoffer heeft een posttraumatische stressstoornis opgelopen door het misbruik. Daarover zegt Jepkema: "Het gaat nooit weer weg."