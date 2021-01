Kandidatenlijst PVV voor verkiezingen bekend: Max Aardema op 47

De Drachtster Aardema zit sinds 2011 in de Provinciale Staten van Fryslân. Hij is daar fractievoorzitter van de PVV. Aardema heeft ook in de Eerste Kamer gezeten, als vervanger van Martin van Beek. Dat was hij tot 2019.

Sietse Fritsma komt uit Franeker. Sinds 2006 zit hij in de Tweede Kamer. In 2019 verliet hij die, maar een jaar later kwam hij terug om Gabriëlle Popken te vervangen. Nu staat hij dus opnieuw op de lijst.

In de laatste peilingen krijgt de PVV tussen de 18 en 22 zetels.