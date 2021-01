Robin Maulun twee jaar langer bij SC Cambuur

Maulun maakte in de zomer van 2018 de overstap van Trélissac in Frankrijk naar Leeuwarden. Hij heeft in totaal 70 competitiewedstrijden gespeeld voor Cambuur. Daarin heeft hij 12 keer gescoord, en negentien assists gegeven.

"Robin is een gewaardeerde kracht en kan mijn zijn kwaliteiten het verschil kan maken", zegt technisch manager Foeke Booy. "Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij samen met de club verder door kan groeien."

Dit weekend weer bij de selectie

Maulun miste de afgelopenn wedstrijden van Cambuur, nadat hij twee wweken geleden positief testte op het coronavirus. Zondag is hij er weer bij. Dan speelt Cambuur de uitwedstrijd tegen NEC.