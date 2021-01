Van der Heide terug bij Cambuur: "Ik was compleet gesloopt"

De waarschuwing die hij van zijn lichaam kreeg, heeft Van der Heide opgepakt. "Het moet vanaf nu gewoon anders, that's it." Met als gevolg dat hij nu nog maar drie dagen per week gaat werken bij de Leeuwarder voetbalclub.

Hij is erbij bij de laatste twee trainingen voor een wedstrijd, en in de competitie neemt hij weer plaats op de bank naast Henk de Jong.

Eén dag in de week: niets

Van der Heide steekt ook minder tijd in de sil ek minder tiid stekke yn de escaperooms. "Zodat je een dag in de week niets hebt. Daar kijk ik wel naar uit, eerlijk gezegd."

Hij heeft afgesproken dat hij vanaf februari weer bij de wedstrijden op de bank zit. Welke de eerste wordt, is nog niet duidelijk. Het kan op 31 januari MVV-thuis worden, of op 8 februari Jong Ajax0uit.

Indianenverhalen

Toen Van der Heide de afgelopen maanden afwezig was, heeft hij zich gestoord aan de indianenverhalen die over hem rondgingen. "Ik zou terminaal zijn of dat soort gekke toestanden. Mensen, verzin gewoon niets zelf. Het werkt heel irriterend dat mensen zelf dingen verzinnen, dat ergens neerklappen en dat wordt dan overgenomen. Doe normaal, ik ben niet terminaal, ik ben niet ziek, ik heb gewoon teveel gewerkt."