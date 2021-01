Johnny Jansen vindt kritiek logisch, maar houdt vast aan eigen aanpak

Wat is er aan de hand met SC Heerenbeen? De ploeg die met 16 punten uit de eerste zeven wedstrijden zo'n goeie competitiestart had. Maar die mooie start ligt al ver achter ons, de laatste overwinning dateert van 1 november. Heerenveen is bezig met een vrije val.

Henk Veerman is 'moedeloos'

"Als we het wisten waar het aan ligt, dan hadden we er allang wat aan gedaan. Ik ben nu vooral heel moedeloos", zegt Henk Veerman na de 1-1 tegen RKC Waalwijk. "We moeten terug naar de tekentafel om een creatief plan te verzinnen om uit deze situatie te komen."

Je zou de uitspraak van de clubtopscoorder op kunnen vatten als verkapte kritiek op het tactisch plan van de technische staf.

"Zo voel ik dat niet", zegt Jansen. "Ik heb het er nog wel met Henk over gehad. Als het gaat over verdedigen, dan vind ik ook dat we dat op sommige momenten beter kunnen doen. Als Henk zegt dat dat minder is, dan heeft hij daar gelijk in, want dat vind ik ook. Dus als hij zegt dat we naar de tekentafel moeten om die dingen beter uit te voeren, dan ben ik het daar mee eens."