Er waren twee postbezorgers nodig in Molkwerum om de post bij de familie Boersma af te leveren. De 9-jarige Britt kreeg meer dan 850 kaarten thuis, van postbodes uit heel Nederland. Dat waren er veel meer dan de afgelopen weken, toen er ook al zo'n 70 kaarten kwamen, nadat ze in december een speciale kerstkaart naar 'alle postbodes van Nederland' gestuurd had.