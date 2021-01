HEA! Robin van der Land is talentvol natuurfotograaf

Robin van der Land is 18 jaar oud en hij komt uit De Westereen. Robin is gek op natuurfotografie. Hij gaat graag naar Lauwersoog, want daar zijn andere diersoorten dan bij hem thuis in de buurt. De natuur zit volgens hem altijd vol verrassingen, en er is iedere dag weer wat anders te zien. Maar je moet wel veel geduld hebben voor dat ene mooie plaatje.