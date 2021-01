Aantal coronabesmettingen schiet weer omhoog: meesten in Achtkarspelen

Na Achtkarspelen zijn de meeste besmettingen gemeld in Leeuwarden en Smallingerland met 35.

Feestjes tijdens oud en nieuw

Dat het virus zich deze dagen zo snel verspreidt in het Oosten en Noordoosten van de provincie, komt volgens de GGD onder andere door een groot aantal feesten tijdens de jaarwisseling in die regio. De GGD maakt zich daar grote zorgen over. Die zorgen hebben ze ook over de Britse variant die is vastgesteld in Surhuisterveen.

Omgerekend naar het aantal inwoners zijn de afgelopen week de meeste besmettingen vastgesteld in Achtkarspelen, Terschelling, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.