Gorredijksters dagelijks twee keer in actie voor een fit begin van 2021

Joukje van Roeden is een van de deelnemers aan de challenge. Overdag werkt ze als griffie bij een gemeente in Drenthe, en dus was ze van mening dat ze zelf wel wat meer mocht bewegen. "Ik heb een zittend beroep en voordat ik het weet verstijf ik helemaal, en dat was eigenlijk ook al het geval. Toen dacht ik: dit moet anders. Ik moet een harde klap erop geven." En dus gaf ze zich op voor de Fit Challenge.

Vrijdagmorgen zijn we voor die challenge een blokje om bij Gorredijk. Ruim twee kilometer en een half uur lekker fris eruit, Van Roeden vindt het heerlijk! "Het leuke is dat je mensen tegenkomen. Je kunt jammer genoeg niet met ze in gesprek vanwege de coronamaatregelen, maar het is wel een gevoel van saamhorigheid."

Creatief

De Fit Challenge is een idee van sportcentrum Kortzwaag in het dorp. Ze mogen vanwege de geldende maatregelen bijna geen sportlessen meer geven, daarom werd er gezocht naar alternatieven. Bij de sportschool zelf zijn twee grote buitenruimtes gereserveerd voor individuele sporters. "De eerste golf was heel anders, toen was het lente en konden we best veel buiten doen. Ook groepslessen konden buiten", vertelt Marije de Leeuw van het sportcentrum. "We kunnen nu veel minder, je mag maar met tweetallen." En dus moest er creatief worden nagedacht over een oplossing.

Het huidige programma geeft sporters de ruimte om op eigen gelegenheid, maar wel in een gemeenschap, te sporten. Daarnaast zijn bij de sportschool zelf heel beperkte mogelijkheden om elk half uur goed te bewegen. "We hebben plekken gereserveerd voor spinning en voor twee krachtcircuits, daarnaast gaan we nog hardlopen met twee mensen en nog wandelen met twee mensen." Al deze sporten mogen maximaal met twee mensen, en alles is buiten.