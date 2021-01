Cambuur maakt zich op voor wedstrijd tegen NEC: "Het gaat zwaar worden"

De Leeuwarders reizen zondagmiddag al naar Nijmegen, zodat er in alle rust kan worden toegewerkt naar de wedstrijd. Trainer Henk de Jong: "Eigenlijk is onze voorbereiding bij uitwedstrijden beter dan bij thuiswedstrijden. We rijden zaterdag mooi rustig die kant op, zijn bijeen en kunnen ons in alle rust voorbereiden op de wedstrijd. Dat hebben we bij thuiswedstrijden niet."

Aan het einde van de training raakte Mees Hoedemakers ook nog geblesseerd. Dat valt echter mee. Volgens De Jong kan Hoedemakers gewoon spelen. Als Cambuur wint van NEC dan is de ploeg exact een jaar zonder verlies in de uitwedstrijden. Makkelijk zal het niet worden, want NEC is een van de subtoppers in de eerste divisie.

Knokken

Henk de Jong: "Ik zeg het bijna iedere week, maar ook NEF heeft een goede ploeg. Een goed voetballende ploeg met jonge talenten en de nodige ervaring. Een goede mix. En het zal zwaar worden, want er wordt sneeuw verwacht. Dan moet er worden geknokt. We hebben eerder laten zien dat we dat ook kunnen, maar we moeten ook blijven voetballen."