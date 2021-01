Freedsmerk over Engelse coronavariant: "Het wordt wel heel eng nu..."

Een jonge vrouw vertelt dat ze eigenlijk niet bang is. "Ik wil niet dat de angst het overneemt, want dat vernielt ook mijn 'mentale afweer'." Een man in een scootmobiel was altijd al heel voorzichtig, omdat hij "teveel mankeert om risico's te nemen". Wel adviseert hij om meteen alle vliegvelden te sluiten.

Een ander maakt er maar een grapje van: "We hadden ooit al eens de Engelse ziekte, dat was ook erg. Maar we houden nog steeds van Engelse drop, hoor. Misschien is dat verzachtend..."

Avondklok tussen de kamer en de keuken

Over de vraag of een avondklok effectief is om meer besmettingen tegen te gaan, zijn de meningen verdeeld. "Dan krijg je een verschuiving, dat lost niets op." Een ander is nog duidelijker: "Niet doen, dan krijg je problemen met de jeugd." Maar ook: "Probeer het maar, want nu moet je gewoon alles doen om het te onderdrukken!"

Volgens één van de kooplieden maakt het voor zijn eigen gezin niet veel uit: "Er zijn 's avonds niet zoveel bewegingen. Ja, tussen de kamer en de keuken, maar dan houdt het wel op."