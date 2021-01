In totaal 4 sterfgevallen in 't Suyderhuys: "De situatie is nog niet 'brand meester'"

Jan Maarten Nuijens, voorzitter van de raad van bestuur van de KwadrantGroep, waar 't Suyderhuys onder valt: "Ik kan niet zeggen dat we op dit moment in 't Suyderhuys al zo ver zijn dat we zeggen 'brand meester'. Dat is niet zo. Maar het is wel zo dat we er bovenop zitten."

Er zijn sinds donderdag geen nieuwe besmettingen van het coronavirus onder de bewoners van het zorgcentrum bijgekomen, vertelt Nuijens. Dat betekent dat het aantal besmette bewoners nog altijd 45 is. Het aantal besmette medewerkers is intussen wel opgelopen tot meer dan 50.

"Dat is een hele grote aanslag, ook heel zorgelijk", aldus Nuijens. Dit leidt dan ook tot drukte bij de bezetting van het personeel, vertelt hij. "Wel kunnen we gediplomeerden vanuit het hoofdgebouw inmiddels op die locatie inzetten. We zijn ontzettend blij dat mensen daartoe bereid zijn. Maar de druk op het personeel is erg groot."

In lockdown

Het zorgcentrum, en ook alle andere locaties van de KwadrantGroep, gaan daarom in lockdown. Dat betekent dat er vanaf aankomende dinsdag per cliënt maar één bezoeker per week langs mag komen. De maatregel duurt tot aan het einde van de landelijke lockdown, tot en met 9 februari. Deskundigen van de GGD adviseren ook om deze maatregel te nemen.

Dat is een ingrijpende maatregel, een die volgens Nuijens niet 'over één nacht ijs' is gemaakt. "We proberen de bewegingen zo veel mogelijk te beperken met deze maatregel. De toegang tot die locaties moeten we echt beperken om het virus onder controle te houden."

Alle cliënten uit 't Suyderhuys die nog niet zijn getest, worden getest door de GGD, aldus Nuijens. Vanaf zaterdag worden ook alle medewerkers die in de afgelopen drie weken in 't Suyderhuys hebben gewerkt, getest door de GGD.