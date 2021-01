Kabinet valt door toeslagenaffaire: "Dit raakt me enorm"

De Vries weet niet hoe het verder moet, ook niet nu het kabinet is ogestapt, en financiële compensatie onderweg. "Ik durf er niet zoveel over te zeggen. Een frisse wind er doorheen is heel mooi. Maar ik denk dat we het hele jaar nog wel in deze affaire zitten. Rutte is door het stof gegaan nu, maar dat moest hij ook wel. Hij is niet eerlijk geweest. Hij had geen keus. Het kon niet anders."

Het kabinet Rutte III is gevallen vanwege de toeslagenaffaire, waarbij duizenden mensen een toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen en als fraudeur werden gezien, terwijl ze dat niet zijn. Ook in Fryslân zijn slachtoffers. Premier Mark Rutte biedt de koning het ontslag van zijn kabinet aan, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het zat er al enige tijd aan te komen, maar vrijdag is het definitieve besluit genomen in de ministerraad.