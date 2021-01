Gemeente: Schietterrein Katlijk wordt niet schoongemaakt

Drie jaar geleden kocht Marko de Vries het oude schietterrein van de politie. Hij wil er sportactiviteiten organiseren voor kinderen met gedragsproblemen.

Tot nu toe is dat er nog niet van gekomen. De Vries eist dat de gemeente het terrein schoonmaakt. De gemeente zegt dat sanering niet urgent is. De grond zou er niet vies genoeg voor zijn. Onderzoekers zeggen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

'Geen acute saneringplicht'

Dat de kogels blijven liggen, was eigenlijk al bekend, zegt Van Veen. "Er is op dit moment geen acute saneringsplicht. Dat is ook gebleken uit het bodemonderzoek."

Niemand bestrijdt dat de kogels er liggen. "Daar hoeven we niet omheen te draaien", zegt Van Veen.

De oxidatie van het lood uit de kogels zorgt voor vervuiling. Het wordt alleen maar erger als het langer blijft liggen, zegt Van Veen. Hij zegt dat de provincie moet bepalen wanneer de vervuilde grond wel schadelijk is voor de volksgezondheid.