GGD Fryslân: Aantal coronabesmettingen daalt, maar zorgen over Britse variant

"Dat betekent dat juist die verpleeghuizen nog meer de deur dicht moeten hebben, om het niet binnen te krijgen", zegt directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân. Volgens haar komen de besmettingen van buitenaf.

Ze roept iedereen nog maar weer eens op om de coronamaatregels in acht te nemen. "Dat is heel belangrijk, zeker in deze tijd nu we denken: het vaccineren is begonnen, dadelijk kunnen we weer. Ja, nu nog even niet. En zeker met die Britse variant in huis moeten we echt even volhouden om afstand te houden, handen wassen en contact vermijden. Het is even niet anders."

Testen bij elk nieuw kuchje

Het aantal coronabesmettingen daalt in vergelijking met vorige week, maar de GGD ziet ook dat het aantal tests afneemt. Mensen met klachten moeten zich laten testen, zegt De Graaf. "Ook al ben je al drie, vier negatief getest, elk nieuw kuchje, elke nieuwe klacht kan weer wijzen op dit virus. En wij willen heel graag het zicht houden op de verspreiding. We zijn hopelijk de piek voorbij, maar de getallen zijn nog steeds veel te hoog."