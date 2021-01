Gemeenten willen samen strijden tegen Den Haag vanwege ongevraagde gas- en zoutwinning

De problemen spelen vooral in de Kop van Overijssel, Friesland en Drenthe. De gemeenten in deze regio's willen nu samen toewerken naar een wijziging van de mijnbouwwet.

Alle mijnbouw sluiten

Burgemeester Marcel Thijssen van de gemeente Tynaarlo in Drenthe is ervan overtuigd dat als er nu een nieuwe mijnbouwwet zou worden gemaakt de belangen van inwoners en gemeenten zwaar meegewogen zouden worden.

Thijssen is heel stellig. Als Den Haag zijn houding niet verandert is hij ervan overtuigd dat de publieke opinie over gaswinning zo sterk wordt dat er nog maar één mogelijkheid overblijft: alle mijnbouw sluiten.