Kapitein MSC Zoe wordt niet vervolgd voor containerramp

Strafrechtelijk gezien valt de kapitein niets te verwijten, meldt Justitie.

Lading gezekerd volgens voorschriften

Volgens Justitie was het schip geladen en gezekerd volgens de voorschriften, en kon niet worden vastgesteld dat er sprake was van 'onzorgvuldig vaargedrag'.

Onderzoek van de TU Delft heeft niet uitgewezen wat er de oorzaak van was dat de containers overboord sloegen. Volgens Justitie is het 'aannemelijk' dat het schip de zeebodem geraakt heeft, maar dat is niet genoeg om de gevolgen strafrechtelijk aan de kapitein toe te rekenen.

Vraagtekens bij de route

Volgens Justitie kunnen er wel vraagtekens geplaatst worden bij de keuze van de kapitein om de zuidelijke vaarroute te volgen, dichter bij de Waddeneilanden dan de noordelijke route.

Het schip dat voor de MSC Zoe voer, nam wel de langere noordelijke route. Daar is de zee dieper. Maar de kortere route was niet verboden, ook niet met slecht weer, en dus heeft de kapitein volgens Justitie geen scheepvaartregels overtreden.

Hij kon het niet weten

De kapitein heeft ook niet te snel gevaren, of te langzaam, wat het containerverlies zou kunnen veroorzaken.

Volgens Justitie is het ook nog maar de vraag of de kapitein wel kon weten dat hij containers zou verliezen op deze route. Gezien de waterdiepte en de diepgang van het schip had deze route geen problemen mogen opleveren.

Op basis van de uitkomsten ven het onderzoek heeft Justitie besloten om de strafzaak tegen de kapitein te seponeren.