Zorgen bij kinderopvangen rondom Surhuisterveen door uitbraak 't Suyderhuys

In Drogeham is de noodopvang sinds vrijdag preventief gesloten, geeft stichting Noventa (voor christelijk primair onderwijs in Achtkarspelen) aan. Met stichting Roobol (Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland) is er een brief opgesteld die naar de ouders is verstuurd. Bijeen horen er 25 basisscholen onder de twee stichtingen.

De stichtingen willen de kinderopvangen graag open houden, schrijven ze in een brief aan de ouders. Daarom de oproep om de kinderen niet te brengen als zij contact hebben gehad met bewoners of medewerkers van 't Suyderhuys. De stichtingen hebben er begrip voor dat het lastig kan zijn voor ouders om kinderen op te vangen, maar men is ook bezorgd over de Britse virusvariant. De stichtingen geven aan contact te hebben met GGD Fryslân over hoe ze het beste kunnen handelen.