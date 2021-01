Vaccinatie zorgpersoneel van start in WTC Expo Leeuwarden

De bescherming tegen het coronavirus lijkt nog belangrijker als eerst, nu donderdag bleek dat er in woonzorgcentrum 't Suyderhuys in Surhuisterveen tientallen bewoners en medewerkers besmet zijn. Van een deel daarvan is vastgesteld dat zij de Britse variant hebben. Die is nog besmettelijker dan de variant die we sinds maart vorig jaar al kennen.

Directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân is blij dat de vaccinatiecampagne is begonnen. "Het voelt als het begin van het einde", zegt ze. Voor de vaccinatie in het WTC Expo krijgt de GGD 325 vaccins per dag. "Maar we zijn voorbereid op veel meer", aldus De Graaf.