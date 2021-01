Zware klus voor volleybalsters VC Sneek bij herstart competitie

De oefenwedstrijd tegen Eurosped werd met 3-1 gewonnen en tegen Apollo 08 werd juist verloren met 3-2. Scharbaai is daar tevreden over: "We hadden afgesproken dat we veel zouden wisselen om alle speelsters te laten spelen. Dat geeft natuurlijk wel wat een vertekenend beeld, maar de andere kant deed dat ook. Apollo was vorig jaar de verrassing van het seizoen en won in oktober nog de eerste competitiewedstrijd van Sliedrecht Sport. Een hele sterke tegenstander en dan is 3-2 verliezen niet slecht". Bovendien zag Scharbaai sommige speelsters grote stappen maken. Daar is hij heel blij mee, want het betekent dat de trainer steeds meer mogelijkheden krijgt.

Rixt van der Wal

Eén van de speelsters die (nog) geen basisplekje heeft, is Rixt van der Wal uit Haskerhorne. Het 17-jarige talent zit nu voor het eerste seizoen bij de selectie van VC Sneek. Ze vindt het vervelend dat corona de competitie stil heeft gelegd, maar "dit is wel het beste seizoen waarin dat kon gebeuren. Ik heb nu de tijd gehad om mij op te trekken aan het niveau van de andere speelsters en ik denk dat ik nu wel klaar ben voor de eredivisie." Net als haar trainer ziet Rixt mogelijkheden tegen Sliedrecht Sport. "Het wordt zeker een pittige wedstrijd want het is de regerend kampioen, maar ik weet zeker dat daar een kans is. Wij hebben heel hard gewerkt en ik hoop dat áls Sliedrecht enkele steekjes laat vallen, dat we die kansjes dan ook direct pakken."

Livestream

Bij de bovenste vier eindigen, dat is de doelstelling voor dit korte seizoen. Er zijn nog maar zeven wedstrijden te gaan en een beetje nadelig is wel dat VC Sneek tegen de op papier sterkste tegenstanders een uitwedstrijd heeft. Toch is het ook maar de vraag hoeveel invloed een uit- of een thuiswedstrijd heeft, nu er geen publiek bij kan zijn. De wedstrijden kunnen wel via livestreams met commentaar op www.volleybal.nl gevolgd worden. In de sporthal in Sneek zijn deze week vaste camera's opgehangen om de kwaliteit van die livestream te verbeteren.