Frustratie bij gemeenten: inwoners hebben niets te zeggen over gas- en zoutwinning

De frustratie over mijnbouw onder je eigen voeten en er geen enkele grip op hebben is bij lokale overheden en bewoners in het Noorden en Oosten tot een hoogtepunt gestegen. Al jaren proberen ze invloed te krijgen op gas- en zoutwinning of het in de bodem stoppen van afvalwater van mijnbouw, maar dat lukt maar niet. Niet aan de voorkant als er plannen zijn, niet aan de achterkant als er schade is. Vrijblijvend adviseren is het enige dat ze mogen.