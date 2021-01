EK-debutanten Kok en Talsma gaan voor 'goede races', De Jong wil het hoogste podium

Voor de 20-jarige Kok is het haar eerste grote sprinttoernooi bij de senioren. "Ik ben benieuwd wat ik kan verwachten van de andere concurrentie uit het buitenland", zegt Kok, die op het NK sprint als tweede eindigde, ondanks drie afstandsoverwinningen.

Buitenlandse vorm

De concurrentie is het grote vraagteken op het eerste internationale toernooi tijdens dit coronaseizoen. In sommige landen zijn nog geen grote wedstrijden geweest en dus is het afwachten wat de vorm van de buitenlanders is. "Na dit weekend zien we wel hoe het ervoor staat", zegt Kok.

Duidelijk is wel dat landgenote Jutta Leerdam een van de grootste kanshebbers is voor de titel, maar ook de Russische schaatssters zijn grote concurrenten voor Kok. "Dat denk ik wel en in mijn team zit ook nog Vanessa Herzog uit Oostenrijk, die is ook goed. Het wordt wel spannend."