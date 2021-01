Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel blijken Friese coronahotspots

De meeste positieve testen zijn de afgelopen week gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân, in totaal 266. In de gemeente Leeuwarden waren de afgelopen week 179 vastgestelde besmettingen.

In verhouding met het aantal inwoners, waren de meeste besmettingen in Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Omgerekend naar 100.000 inwoners, waren de afgelopen week in Dantumadiel 433 besmettingen, Achtkarspelen 423 en Tytsjerksteradiel 358.