Henk Veerman 'moedeloos' na gelijkspel: "We moeten heel snel naar de tekentafel"

Assistent-trainer Hennie Spijkerman, die donderdag de leiding had omdat Johnny Jansen nog steeds in thuisquarantaine zit vanwege een coronabesmetting, wil nog niet praten over een crisis. "Je kunt er allerlei superlatieven tegenaan gooien. Ik hou het er maar op dat het niet best was, dat het slecht was en dat het aan ons is om dat tij te keren. Daar zullen we ons stinkende best voor doen", zegt hij.

Hij snapt echter wel dat de buitenwacht ondertussen kritisch wordt. Dat is duidelijk, maar zo werkt het in de sport. Dat is niet alleen hier. Dat is overal. We zijn goed begonnen aan dit seizoen en op dit moment zitten we al een aantal weken in een hele slechte fase. Dat daar kritiek op is, dat vind ik niet meer dan normaal. Het is ook aan ons om die kritiek te smoren", zegt Spijkerman.

Kwaliteit

Volgens Spijkerman kan het zomaar zijn dat het straks wel weer gewoon de goede kant op valt. "Wij hebben kwaliteit in deze groep lopen. Het gaat erom dat wij met deze kwaliteit de wedstrijden ook naar onze hand zetten en dan we beter gaan voetballen. We hebben niet voor niets de eerste helft van het seizoen punten gepakt. Niet omdat we die in de schoot geworpen kregen, maar omdat we er ook hard voor hebben moeten werken", aldus de assistent-trainer.