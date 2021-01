SC Heerenveen zet slechte reeks door met gelijkspel tegen RKC Waalwijk

Trainer Johnny Jansen liet aanwinst Tibor Halilovic direct in de basis starten. Jansen was echter zelf niet fysiek aanwezig bij dat debuut. De trainer zit nog steeds in thuisquarantaine vanwege een coronabesmetting.

De Friezen, onder leiding van assistent-trainer Hennie Spijkerman, kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. RKC-keeper Kostas Lamprou kon een schot van Joey Veerman nog keren, maar diezelfde Veerman kreeg de rebound in de voeten en kon voorzetten op Henk Veerman, die hem binnentikte.

RKC scoort

Heerenveen kreeg in de eerste helft nog wel wat kansjes, maar het lukte niet om uit te lopen. Dat werd tien minuten in de tweede helft afgestraft door de nummer vijftien van de competitie. Richard van der Venne kreeg een voorzet van de linkerkant voor de voeten en schoot deze binnen in de korte hoek.

Niet lang daarna kreeg de thuisploeg een enorme kans om weer op voorsprong te komen. Siem de Jong stuurde Mitchell van Bergen weg, maar die kon niet goed afleggen. Benjamin Nygren kreeg daarna ook nog de kans, maar hij schoot naast.

RKC op de paal

Ook in de slotfase kreeg Nygren nog een kans op de winnende treffer na een goede bal van Lucas Woudenberg. De Zweed schoot de bal echter de lucht in, in plaats van op het doel. De grootste kans op een overwinning was uiteindelijk voor RKC. Invaller Vitalie Damascan schoot in de 88e minuut nog via de handen van doelman Erwin Mulder op de paal. In de twee minuten extra tijd kregen beide ploegen geen kansen meer en dus bleef het bij een puntendeling.

Met het gelijkspel staat SC Heerenveen nu met 21 punten uit zestien wedstrijden op de negende plaats. Het gat met de zevende plaats, die recht geeft op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal, is nu zes punten.