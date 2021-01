Friese zorginstellingen nemen extra maatregelen: "Eén bezoek in de week is de ondergrens"

Eerder op de dag werd duidelijk dat de de Britse variant van het coronavirus is vastgesteld in een zorgcentrum in Surhuisterveen. In elk geval twee bewoners zijn ermee besmet, maar de GGD gaat ervanuit dat het om tientallen besmettingen gaat. Twee bewoners van het zorgcentrum zijn overleden.

Deskundigen van de GGD adviseren nu maximaal één bezoeker per bewoner per week, of één vaste bezoeker per dag. Dat meldt de Friese GGD. Bezoekers moeten dan een chirurgisch mondmasker op, en de handen heel goed wassen.

De Friese zorgkoepels overleggen elke dag met elkaar over de actuele situatie, onder leiding van het Regionaal Orgaan Niet-Acute Zorg (RONAZ). Bart Bokma van die organisatie zegt ook dat er gesproken wordt over een ondergrens van één bezoek per week. "Als je kijkt naar het buitenland, moeten we ons voorbereiden op het ergste."

"Enorm ethisch dilemma"

"Het is streng, maar het kan niet anders. Dit zorgt voor een enorm ethisch dilemma. We willen absoluut niet terug naar de situatie van vorig jaar, toen er helemaal geen bezoekers welkom waren. Als ondergrens zien we één bezoek per bewoner per week."

Formeel moet het besluit nog genomen worden, maar volgens Van Arnhem van zorgkoepel Hof en Hiem is het al duidelijk. "Het is een draconische maatregel, maar wij gaan inderdaad terug van twee bezoekers per dag naar één bezoek per week. Mijn gevoel is dat de meeste zorginstellingen in Friesland hetzelfde gaan doen."

"Naar de supermarkt is echt niet verstandig"

Van Arnhem zegt dat hij de boel niet weer op slot wil doen. "Wij vragen onze bezoekers binnen te blijven. Een wandeling mag natuurlijk wel, maar naar de supermarkt of op bezoek bij familieleden is nu echt niet verstandig."

Het kan niet anders, zegt Van Arnhem, die geen andere mogelijkheden ziet om de besmettingen buiten de deur te houden. "Medewerkers zijn inmiddels zó getraind en zó alert; als ze verkouden zijn, blijven ze thuis en laten zich testen. Wij denken dat de meeste besmettingen ontstaan in het contact tussen bewoners en bezoekers."

Een woordvoerder van de Friese GGD laat weten dat die organisatie werkt aan een advies voor de zorginstellingen, naar aanleiding van de vastgestelde besmettingen in Surhuisterveen. Dat zou er deze week nog kunnen komen.