VIDEO: Hoe werkt de schaatsbubbel in Fryslân?

"Lijkt wel wat op een gevangenis"

Het is streng. Heel streng. Maar, het moet wel om nog enkele internationale wedstrijden te kunnen rijden. Antoinette de Jong vertelt over haar ervaringen in de eerste week van de bubbel: "Je kunt geen kant op. Het lijkt wel wat op een gevangenis. Overal zijn camera's, als je in- en uitcheckt moet je zeggen waar je heen gaat en moet je binnen een acceptabele tijd terug zijn."

In de bubbel zitten, houdt ook in dat je familie en vrienden vijf weken niet kan zien. Dat is soms wel moeilijk, vindt Femke Kok. "Aan de ene kant is het jammer dat je zo lang weg bent en elkaar niet kan zien. Alleen het is voor een goed doel en we mogen wedstrijden rijden, dus dan heb ik het er wel voor over." De Jong mist vooral het stukje ontspanning. "Ik mis het om naar de paarden te gaan, want dat geeft mij rust. Nu zit je alleen maar in het hotel."

Marwin Talsma debuteert aankomend weekend op het EK allround. Het betekent dat hij sinds deze week in de bubbel zit. "De tijd doordeweeks moet je wel overbruggen. Voor de rest is het zo erg ook niet. Het is niet een hel ofzo. Maar, het is leuker om thuis te zitten en je eigen dingen te kunnen doen."