Zorgkoepel wil meer maatregelen: minder bezoek en vaker testen

"We moeten er allemaal op letten," zegt Nuijens, "niet alleen binnen de KwadrantGroep, maar in heel Fryslân." Hij pleit voor meer maatregelen. De Friese zorginstellingen hebben daar al over gesproken. "Een maatregel is om het bezoek aan de locaties te verminderen. Verder willen we veel intensiever medewerkers en cliënten testen, dat moet in een veel hogere frequentie en bij herhaling. Je kunt vandaag testen, maar morgen besmet zijn. Om daar bovenop te zitten, moet dat testbeleid geïntensiveerd worden."

45 van de 108 bewoners positief

In totaal zijn er nu 45 bewoners van 't Suyderhuys positief getest op het coronavirus. Minstens twee daarvan hebben de Britse variant. Die is heel besmettelijk. De GGD gaat ervanuit dat 21 anderen die variant ook hebben. Er wonen in totaal 108 mensen.