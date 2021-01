Stroomkabel niet via Friese vasteland, maar Burgum blijft waakzaam: Centrale moet weg

De kabel gaat niet via Burgum, maar via de Eemshaven. Dat is goed nieuws voor het actiecommittee. "Maar we blijven waakzaam, want de centrale staat hier nog wel. Dat is een enorm gebouw en het kan in principe worden gebruikt. Je weet dus niet hoe het komt met nieuwe projecten in de toekomst. Wij roepen de politiek op om te kijken of dit gebouw hier weg kan. De PvdA heeft al vragen gesteld in de gemeente. Wij hopen dat het debat straks begint over de centrale en dat wij daarna de mooie natuur hier terugkrijgen."