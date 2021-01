Postbezorgers sturen massaal kaarten naar 9-jarige Britt uit Molkwerum

Ze had het zo goed bedoeld, de 9-jarige Britt Boersma uit Molkwerum. In de week voor de kerstdagen had ze de postbezorger in het dorp zien rijden met een scooter vol met post, in de regen. Dat vond ze zo aandoenlijk dat ze een kerstkaart maakte, om op te sturen naar alle postbezorgers van Nederland. Maar die kaart 'voor alle postbodes van Nederland' kreeg ze afgelopen week terug. Tot haar grote teleurstelling was de kaart niet eens opengemaakt. Wel zat er een grote sticker op met de tekst ongeldig/incompleet adres.