Alliade zit bij eerste proeflichting coronavaccinatie ouderen en gehandicapten

Er is speciaal voor Alliade gekozen omdat de organisatie gecombineerde zorg biedt, aan ouderen en aan mensen met een beperking, vermoedt directeur Mieke Draijer. Het gaat om een proef om te kijken hoe het allemaal logistiek te regelen is .

Toestemming

Alle cliënten moeten vooraf toestemming geven. Als ze het zelf niet kunnen, dan hun vertegenwoordigers . Daarvoor gaan brieven de deur uit. Als die niet snel genoeg ingevuld worden geretourneerd., volgt er telefonisch contact, want een antwoord is noodzakelijk en er is haast bij.

Snelle verwerking

De vaccins worden geleverd vanuit het UMC in Groningen in flesjes. Daar moeten injectienaalden met de vereiste dosis uit getrokken worden. Ook daar is haast bij. Het vaccin moet binnen vier dagen na ontdooien worden toegediend en de volle naalden kunnen ook niet langer dan enkele uren blijven liggen. Om alles in goede banen te leiden hebben ze bij Alliade een apotheker in dienst en ervaren verpleegkundig personeel.

Vaccineren op locatie

Het is de bedoeling op de locaties zelf te vaccineren. De uitverkoren cliënten krijgen nu als eersten het vaccin, de anderen zijn naar verwachting snel aan de beurt, zegt Draijer. Het ministerie heeft het over de weken daarna, maar dan moet de aanlevering van de vaccins in Nederland wel lukken .

Snel vol

Een deel van het personeel van de ouderenzorg is al opgeroepen voor het coronavaccin. Het zat al zo snel vol dat niet iedereen een afspraak kon maken.

Dat de cliënten nu voorgaan betekent dat het andere personeel moet wachten op vaccinatie. Dat vinden veel personeelsleden jammer, want ze zitten te springen om het beschermingsmiddel. Maar anderzijds zijn sommige medewerkers ook bang om cliënten te besmetten. Dat cliënten voorgaan vinden veel medewerkers ook wel weer prachtig.