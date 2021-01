Besmettelijke coronavariant in zorgcentrum Surhuisterveen 'grote schrik voor bewoners'

In totaal zijn er nu 45 bewoners van 't Suyderhuys positief getest op het coronavirus. In ieder geval twee daarvan hebben de Britse variant. Die is ontzettend besmettelijk. De GGD gaat er vanuit dat 21 anderen die variant ook hebben.

"Het is een aannemelijke verklaring voor het grote aantal besmettingen in 't Suyderhuys en een verdrietige vaststelling", zegt Nuijens. "We betreuren dit zeer."

Nieuws komt hard aan

"Het nieuws vanuit 't Suyderhuys komt hard aan," zegt burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. "Als gemeente helpen we waar we kunnen. Wat we nu met elkaar moeten doen, is optreden tegen het virus. Wie klachten heeft, moet een test laten doen. We hebben al langere tijd te maken met corona, maar dit is van een andere order."

Maatregelen volgen

De Friese GGD roept inwoners van Fryslân op om de maatregelen te volgen, nu de Britse variant ook in Fryslân is vastgesteld. "Deze mutatie is ontzettend besmettelijk, dus voor iedereen geldt dat de anderhalve meter afstand, het dragen van mondkapjes, handen wassen, en thuisblijven bij klachten van groot belang is."