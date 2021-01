Britse coronavariant in zorgcentrum 't Suyderhuys in Surhuisterveen

De angst voor de Britse variant is zo groot, omdat die veel besmettelijker is. De R - dat is het reproductiegetal - ligt veel hoger dan het virus dat hier nu rondgaat. Daarvan is de R 0,9. Van de Britse variant ligt die tussen de 1,3 en de 2. Dat betekent dat één persoon tussen de 1,3 en 2 anderen kan besmetten. En dan gaat het hard.

De Britse variant is niet gevaarlijker of dodelijker dan het andere coronavirus. Het gevaar zit in de aantallen. Als meer mensen worden besmet, zal de druk op de zorg verder toenemen.