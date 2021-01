RIVM meldt meer besmettingen dan gemiddeld in Fryslân

De meeste besmettingen zijn het afgelopen etmaal vastgesteld in de gemeente Smallingerland met 42 besmettingen. Daarna komt Súdwest-Fryslân met 41. Omgerekend naar het aantal inwoners zijn de afgelopen week de meeste besmettingen gemeld in Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel.

Eén nieuw sterfgeval

In Fryslân is in de afgelopen 24 uren 1 nieuw sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus, dat gaat om een inwoner uit Súdwest-Fryslân.

Er zijn drie nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen in Fryslân in de afgelopen 24 uren, inwoners van Leeuwarden, Weststellingwerf en Noardeast-Fryslân.

Landelijk beetje boven gemiddelde

Landelijk zijn de afgelopen 24 uren 6.575 besmettingen vastgesteld, net iets meer dan gemiddeld.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):